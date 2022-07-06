Borsa güne hızlı başladı

Hareketlenen piyasaları izleyen Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,75 artışla 2.389,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,86 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 2.389,11 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi yüzde 0,76 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63’le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,45’le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,44 azalışla 2.371,25 puandan tamamladı.

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini ve bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini ifade etti.

Bu akşam ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 14-15 Haziran’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.340 ve 2.300 seviyelerinin destek, 2.390 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.