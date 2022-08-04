Borsa güne hızlı başladı

Piyasalarda yaşanan hareketliliği takip eden Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 0,91 artışla 2.709,01 puandan başladı.

Borsa güne rekorla başlangıç yaptı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,55 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 2.709,01 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta rekor kırdı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,92 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,20’yle ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 1,39 değer kazanarak 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.