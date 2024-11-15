Borsa Güne Yükselişle Başlıyor

BIST100 ENDİKSI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul BIST100 endeksi, %0,29 artışla 27,28 puan yükselerek 9.447,70 puandan işlem görmeye başladı. Dün meydana gelen alımların güçlenmesi ile borsa endeksi 9.420 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Analistler, kritik eşik olan 9300 ve 9400 seviyelerinin aşılmasını ve bu seviyelerin üzerinde kapanışı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

DAHA YÜKSEK SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününde %1,29 artışla 9.420 puan seviyesini tamamladı. Sabah saatlerinde pozitif açılışın ardından primlerin hızlanmasıyla birlikte gün içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği gözlemlendi. Ana endeks, takip edilen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yaparak 22 Temmuz’dan bu yana devam eden düşen trendini yukarı yönlü aşmayı başardı.

Günlük işlem hacmi 89 milyar TL olarak kaydedildi. Bununla birlikte, bu rakamın 100 milyar TL’nin altında kalması önemli bir husus olarak öne çıktı. Borsa İstanbul’da yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıların ilgisini çeken önemli bir konu oldu.