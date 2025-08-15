Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

BORSA BELİRGİN DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Borsa güne yüzde 0,26 düşüşle giriş yaptı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, 28,20 puanlık azalmayla 10.796,36 puana geriledi. Açılış anında, bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi de yüzde 0,08 değer kaybı yaşadı.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE ETKİLERİ

Son verilere göre, Piyasalardaki dalgalanma, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Borsa İstanbul’un açılış rakamları, piyasaların seyrinin nasıl olacağının ipuçlarını sunuyor. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor.