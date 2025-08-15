Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

BORSA BELİRGİN DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Borsa güne yüzde 0,26 düşüşle giriş yaptı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, 28,20 puanlık azalmayla 10.796,36 puana geriledi. Açılış anında, bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi de yüzde 0,08 değer kaybı yaşadı.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE ETKİLERİ

Son verilere göre, Piyasalardaki dalgalanma, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Borsa İstanbul’un açılış rakamları, piyasaların seyrinin nasıl olacağının ipuçlarını sunuyor. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

