Ekonomi

Borsa Günü 121,63 Puan Artışla Kapattı

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ENDİKSLERDEKİ DEĞİŞİM

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,63 puan artıyor. Toplam işlem hacmi ise 88 milyar lira olarak gerçekleşiyor. Bankacılık endeksi yüzde 2,52 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında artış gösteriyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık sektörü olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,60 ile tekstil deri oluyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden gelen sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikaların neden olduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri gibi verilerin yanı sıra, yurt dışında ABD’de büyüme bilgileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve dayanıklı mal siparişlerinin önemli olacağını belirtiyor. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyeleri direnç noktası olarak öne çıkarken, 9.400 ve 9.350 puanlar ise destek konumunda yer alıyor.

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