Borsa Günü Karışık Seyirle Tamamladı

PİYASALARDA KARMIŞ SEYİR

New York borsası günü karışık bir seyirle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 azalarak 42.051,06 puana düştü. S&P 500, yüzde 0,1 artışla 5.892,58 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,72 kazançla 19.146,81 puana ulaştı. Hafta başında ABD-Çin ticaret gerilimindeki azalmanın etkisiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere ile ticaret anlaşması açıklayan ABD, hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirdiği tarife müzakereleri sonucunda da Çin ile geçici bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma kapsamında, 14 Mayıs itibarıyla ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a indireceği, Çin’in de ABD mallarına yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10’a çekeceği bildirildi. Analistler, ABD ve Çin’in artan tarife gerilimine ara vermesi ve küresel ekonomik yavaşlamayı önlemek için ortak çabalar göstermesinin yatırımcıların iyimserliğini artırdığını belirtti.

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86’ya çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turu kapsamındaki ziyaretleri ve açıklamalarının ticaret cephesindeki gelişmeler ışığında yakından takip edildiğini ifade etti.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI VE HİSSELER

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Katar’da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak amacıyla anlaşma imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, Boeing ve GE Aerospace’ın Qatar Airways’ten 96 milyar dolarlık sipariş aldığı, bu anlaşmanın GE Aerospace motorlarıyla çalışan 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satın alımını içerdiği belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte Boeing’in hisseleri işlem gününü yaklaşık yüzde 1 artışla tamamladı. Ayrıca, 6 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyuran AMD’nin hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Analistler, yarın açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinin beklendiğini, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajların piyasa yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.