Borsa Günü Negatif Sonuçlandı

BİST 100 ENDİKSI HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,33 düşüşle 9.389,62 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 85,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki gün 9.420,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.447,70 puandan başladı.

GÜN İÇİ YÜKSELİŞ, SONRA SATIŞLARLA AŞAĞI YÖNELDİ

Öğle saatlerinde alımlar bir miktar daha arttı ve endeks gün içinde en yüksek 9.501 puana kadar yükseldi. Ancak sonrasında gelen satışlarla birlikte BIST 100 endeksi yönünü aşağıya çevirdi ve ardı ardına iki gün süren yükselişin ardından gerilemiş oldu.