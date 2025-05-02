Borsa Gününün Yükselişle Tamamlandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 89,15 puan artış ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 69,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazanmış durumda.

ticaret SEKTÖRÜ DİĞERLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Sektor endeksleri arasında en yüksek kazancı yüzde 3,31 ile ticaret elde ederken, en çok kaybettiren endeks yüzde 0,83 ile inşaat oldu.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ARTMIŞ DURUMDA

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, ABD’de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentileri aşmış durumda. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,2 olarak hesaplanıyor.

RESESYON ENDİŞELERİ AZALDI

Küresel piyasalar, ABD ile Çin’in ticaret tarifeleri konusunda anlaşabileceğine dair sinyaller ile tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin resesyon endişelerini azalttığı yönündeki olumlu gelişmelerle pozitif bir seyir izledi. Bu durum, yurt içindeki pay piyasalarını da olumlu etkiledi.

TEKNİK GÖRÜNÜMÜN ANALİZİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Bu bilgiler, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.