Borsa haftaya böyle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,52 artışla 2.605,80 puanda başladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,42 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 2.605,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59’la spor, tek kaybettiren yüzde 0,24’le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,93 artışla 2.592,38 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki değer kazanımı yüzde 3’ü buldu.