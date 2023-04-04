Borsa güne böyle başladı

Piyasalardaki hareketliliği takip eden Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, güne yüzde 1,08’lik yükselişle 4.891,96 puandan başladı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,50 puan değer kazanarak 4.891,96’ya çıktı. Toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,55 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin devam ettiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.