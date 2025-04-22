Borsa İstanbul 23 Nisan Kapalı

BIST 100 TAHMİNİ VE İŞLEM HACMİ

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 9,51 puan kayıpla işlem gördü ve toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artış gösterirken, holding endeksi ise yüzde 0,90 değer kaybetti.

TATİL DURUMU VE BORSANIN AÇIKLIĞI

Borsa İstanbul, resmi tatillerde faaliyet göstermiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu tatiller arasında bulunuyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul kapalı olacak, bu tarihte hisse senedi işlemleri, VİOP ve BAP gibi piyasalarda işlem yapılamayacak. Bu sebep ile yatırımcıların işlem planlamalarını bu tarihe göre düzenlemeleri önemli.

Gelecek Resmi Tatil Takvimi

1 Ocak 2025, Çarşamba: Yeni Yıl Tatili – Borsa İstanbul kapalı olacak.

29 Mart 2025, Cumartesi: Ramazan Bayramı Arefesi – Borsa İstanbul kapalı olacak.

30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı: Ramazan Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

23 Nisan 2025, Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

1 Mayıs 2025, Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.

19 Mayıs 2025, Pazartesi: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

5 Haziran 2025, Perşembe: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapanacak.

6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi: Kurban Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 Temmuz 2025, Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.

30 Ağustos 2025, Cumartesi: Zafer Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

28 Ekim 2025, Salı: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapanacak.

29 Ekim 2025, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.