Borsa İstanbul Belde İlkokulu’nda Etkinlik Yapıldı

ETKİNLİK HAZIRLIKları VE AMACI

Batman’da Borsa İstanbul Belde İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte bir parkta düzenlenen etkinlikte kitap okuma fırsatı buldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesiyle okul yönetimi, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliği organize etti. Parkta gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, anne-babaları ve öğretmenleri ile birlikte kitap okuma sevinci yaşadı. Etkinliğe dahil olan okul servis araçlarının şoförleri de öğrencilerle beraber kitap okuyarak etkinliğe destek verdi.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Okul Müdürü Veysi Menekşe, basın mensuplarına yaklaşık 1400 öğrencinin olduğu 36 sınıfla geniş katılımlı bir etkinlik düzenlediklerini aktardı. Menekşe, “Kitap okuma sevgisini doğaya taşımak ve öğrencilere doğada kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bir amacımız da aslında çocuklarımızın aileleriyle birlikte güzel anılar biriktirmesiydi. Bu fikir öğretmenlerimizden geldi. ‘Hocam doğaya çıkalım, biraz doğada kitap okuyalım, sürekli sınıfta olmaz.’ dediler. Çocuklarla, velilerimizle, servis şoförlerimizle doğada kitap okumak istedik.” diye belirtti.

VELİLERİN GÖRÜŞLERİ VE ETKİNLİĞİNÖNEMİ

Etkinliğe katılan velilerden Kader Uysal, bu tür verimli etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti. Uysal, “Bu etkinlikler çocukları kitap okumaya teşvik ediyor. Bunu evde de devam ettirmek gerekiyor. Sadece böyle faaliyetlerle değil, kitap okumanın sürekli olması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Yasemin Can ise kızı Defne ile birlikte parktaki etkinlikte kitap okuduğunu anlatarak, “Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Farklı ortamlarda, farklı etkinliklerde kitap okumak onları daha da mutlu ediyor.” ifadelerine yer verdi. Öğrencilerden Mustafa Uysal da etkinlik sayesinde arkadaşlarıyla ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.