Borsa İstanbul, BIST 100’de Devre Kesti

İKİNCİ DEVRİ KESİLDİ

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi geçmesi ile ikinci kez devre kesti. İkinci devre kesilmesi sonrasında işlemler geçici bir süreliğine durduruldu. Yapılan açıklamada, “Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

SÜREKLİ İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Borsa’da sürekli işlemlerin 14.38 itibarıyla devam edeceği kaydedildi. İkinci devre kesilmesi, yatırımcılar arasında endişelere neden olurken, piyasalardaki volatilitenin artırdığı gözlemleniyor. Borsa İstanbul’un bu önlemi, piyasa istikrarını korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.