Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 ENDEKSİ KAPANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,38 puan artış göstererek 9.701,55 puandan günü tamamladı. Endeks, güne 0,10 puanlık bir artışla 9.700,27 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 9.658,64 puanı, en yüksek ise 9.771,71 puanı gördü. Sonuç olarak, BIST 100 endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puana ulaştı.

BIST 30 ENDEKSİ DEĞİŞİM GÖSTERDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışına göre 4,73 puanlık artış ile yüzde 0,04 kazançla 10.649,98 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve teknoloji endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 oranında kayıp yaşadı. BIST 100 endeksine dahil hisselerde ise 41 hisse prim yaptı, 58 hisse geriledi ve 1 hisse yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve ASELSAN, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3.185 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 4 milyon 60 bin lira olarak belirlendi.

TAHVİL VE DOLAR KURLARI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,51, bileşik getirisi ise yüzde 47,03 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,6662, satışta 38,8212 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki dönemdeki efektif kuru ise alışta 38,6852, satışta 38,8402 lira olarak belirlemişti.

ULUSLARARASI PİYASALARDA DEĞİŞİM

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 146,50 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8’lik azalış göstererek 65,7 dolardan işlem görüyor.