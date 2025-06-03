Borsa İstanbul BIST 100 Gün Sonu

BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kazanarak 9.277,01 puandan kapatıyor. Endeks, önceki kapanışa göre 268,14 puanlık bir artış gösterirken, toplam işlem hacmi 92,4 milyar lirada gerçekleşiyor. Bankacılık endeksi yüzde 5,72, holding endeksi ise yüzde 3,12 değer kazanıyor. Sektör endeksleri arasında bankacılık öncelikle kazandırırken, yüzde 3,49 gerileyen finansal kiralama faktoring en çok kaybettiren sektör oldu.

KÜRESEL PİYASALARDAN ETKİLER

Küresel piyasalarda tarifelere dair belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Yurt içinde ise beklentilerin altında kalan enflasyon verileri etkili oluyor. Bu durum BIST 100’de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağladı. Analistler, “yurt içinde beklentilerden iyi çıkan enflasyon verisinin borsadaki yükselişte etkili” olduğunu belirtiyor.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacakken, yurt dışında ABD’de ADP istihdam raporu, ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu ile birlikte ABD ve Avrupa’da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi verilerin takip edileceği kaydediliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, izlenimlerin önemli olduğunu vurguluyor.