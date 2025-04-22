Borsa İstanbul BIST 100 Kaybı

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 9.312,13 puandan kapatıyor. Önceki kapanışa göre 9,51 puanlık bir azalma gösteren BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi ise 84,1 milyar lira seviyesine ulaşıyor.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDİKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Bankacılık endeksi, yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybediyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan finansal kiralama faktoring sektörü, yüzde 4,08 artış gösteriyor. En çok kaybettiren sektör ise sigorta, yüzde 3,36’lık bir düşüş yaşıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ NİHAİ ETKİLER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yaptığı eleştiriler ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yarattığı atmosferle karışık bir seyir yaşanıyor. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili dolayısıyla yurt içindeki piyasalar kapalı olacak.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistler, yarın yurt dışında Fed’in Bej Kitap raporunu ile birlikte ABD ve Avrupa’daki imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) açıklanacağını bildiriyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyeleri direnç noktası olarak öne çıkarken, 9.300 ve 9.200 puan destek konumunda.