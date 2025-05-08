Borsa İstanbul BIST 100 Yükseldi

YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puandan başladı. Daha önce, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 düşüşle 9.074,62 puandan kapamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,28 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puana ulaşmış durumda.

SEKTÖRLER ARASINDAKİ HAREKETLİLİK

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazanıyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran iletişim sektörü, yüzde 1,74’lük artışıyla dikkat çekiyor. Diğer yandan, en fazla kaybeden sektör ise yüzde 0,32 düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

ULUSLARARASI GELİŞMELERİN ETKİSİ

ABD’nin ticaret müzakereleriyle ilgili olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantının ardından pozitif bir seyir izliyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurtdışında İngiltere’de BoE’nin faiz kararı ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile toptan eşya stoklarının önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde direnç seviyeleri 9.250 ve 9.350 puanlar, destek seviyeleri ise 9.100 ve 9.000 olarak ifade ediliyor.