Borsa İstanbul BIST 100 Yükseldi

BIST 100 ENDİKSİNİN AÇILIŞ PERFORMANSI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 9.378,74 puandan başladı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı. Bugünkü açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 57,11 puan ve yüzde 0,61 artışla 9.378,74 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazanıyor. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran inşaat sektörü, yüzde 1,35’lik bir artış gösteriyor. Diğer yandan, en fazla kaybettiren sektör ise finansal kiralama ve faktoring olarak tespit edildi ve yüzde 0,41 değer kaybı yaşadı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri artırması ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler karışık bir seyir izlenmesine yol açıyor. Analistler, yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının izleneceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için teknik analizde 9.400 ve 9.500 seviyeleri direnç, 9.300 ve 9.200 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.