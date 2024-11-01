Borsa İstanbul Bu Hafta Tek Kaybettiren oldu

YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA BİST 100’DE DÜŞÜŞ

Bu hafta, yatırım araçları arasında sadece Borsa İstanbul (BIST 100) kaybettiren oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885 puandan kapanış yaptı. Hafta boyunca 8.846,07 ile 9.051,60 arasında dalgalanan endeks, 9.000 puanı denemesine rağmen haftayı yavaş bir düşüşle tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKI ARTILAR

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,53 artışla 3.031 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,60 yükselerek 20.600 liraya çıktı. Çeyrek altın, önceki haftaki 5.140 liradan bu hafta yüzde 0,58 artarak 5.170 liraya yükseldi.

DÖVİZ KURLARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Döviz tarafında, ABD doları yüzde 0,14 artışla 34,3360 liraya, Euro ise yüzde 0,31 artışla 37,3300 liraya yükseldi. Bu hafta yatırım fonları yüzde 0,56, emeklilik fonları ise yüzde 0,38 değer kazandı. Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran kategori ise yüzde 1,77 ile “kıymetli maden” fonları oldu.

GENEL GÖRÜNÜMDE Sınırlı ARTILAR

Bu hafta genelinde altın, döviz ve fonlarda sınırlı artışlar gözlemlenirken, Borsa İstanbul, yatırımcılarına kaybettiren tek aracı olarak öne çıktı. Kaynak: DÜNYA