Borsa İstanbul’da BIST 100 Azaldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 9.700,17 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 46,90 puan düşerken, toplam işlem hacmi 118,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör yüzde 2,79 ile spor oldu, en çok gerileyen ise yüzde 5,19 ile inşaat sektörüdür.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalar, ABD ile Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusundaki anlaşmasının etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Ayrıca, ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklenenden düşük bir artış gösterdi. Analistler, bu düşük enflasyon verisinin ardından ABD ve Çin arasında sağlanan 90 günlük anlaşmanın ileride bozulabileceği endişesinin öne çıktığını belirtiyor ve enflasyonist baskıların devam edebileceğini ifade ediyor.

YERLİ VE YABANCI VERİ TAKİBİ

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise Japonya’daki Üretici Fiyat Endeksi ve Almanya’daki Tüketici Fiyat Endeksi’nin dikkatle izleneceği belirtiliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.500 puanın destek noktaları, 9.800 ve 9.900 puanın ise direnç seviyeleri olarak ön plana çıktığı kaydediliyor.