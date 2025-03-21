Borsa İstanbul’da BIST 100 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşıyor

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ KAYIPLA TAMAMLADI

Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 7,81 değer kaybediyor. BIST 100, günü 9.044,64 puandan kapatırken, bu düşüşle birlikte toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira seviyesine ulaşıyor. Bankacılık endeksi yüzde 9,47, holding endeksi ise yüzde 7,17 oranında geriliyor. Tüm sektör endeksleri gerileme gösteriyor ve iletişim sektörü, yüzde 9,99 kayıpla en çok değer kaybeden sektör oluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ENDİŞELERİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşında atacağı yeni adımlara dair endişeler yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyebiliyor. Borsa İstanbul’da da bugün, iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiş durumda.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, iş gücü istatistikleri, dış ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi veriler ile birlikte, yurt dışında ABD’de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, İngiltere’de büyüme, enflasyon ve perakende satışlar, Japonya’da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Çin’de sanayi karları gibi yoğun bir veri gündemi olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.