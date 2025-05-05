Borsa İstanbul’da BIST 100 Düştü

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 9.101,49 puana indi. İlk yarıda düşüş eğiliminde hareket eden bu endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,09 puan ve yüzde 0,72 azalışla 9.101,49 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 34,6 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör Dataları Ve Enflasyon

Sektör endekslerinden en çok kazandıran turizm sektörü oldu; bu sektör yüzde 2,08 değer kazandı. En fazla kaybettiren sektör ise iletişim oldu ve yüzde 2,73 değer kaybetti. Yurt içinde açıklanan verilere göre, enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak belirlendi.

Takas Döngüsüne Geçiş Değerlendirmesi

Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas tarihine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, ‘T+1’ takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.” denildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edildiğini belirtti. Günün geri kalanında ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceği ifade edilirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek; 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.