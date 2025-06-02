Borsa İstanbul’da BIST 100 Düştü

BIST 100 ENDİKSI GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.008,87 puanda tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 10,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72,3 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,34 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan inşaat sektörü oldu ve yüzde 2,02 artış elde etti. En fazla gerileyen sektör ise spor oldu ve yüzde 4,18 değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere yönelik yeni adımlarının yarattığı belirsizlikler negatif bir seyir izliyor. ABD’nin ticaret ortaklarına ilişkin tarifelere dair gelen haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkisini sürdürüyor ve bu durum yurt içi piyasalara da yansıyor. Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri ile yurt dışında ABD’de fabrika siparişleri, Avro bölgesindeki enflasyon oranları ve Çin’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.000 ve 8.900 seviyeleri destek, 9.100 ve 9.200 puanları ise direnç konumunda bulunuyor. Ayrıca, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış tahminini yüzde 2,10 olarak öngörüyor. Mayıs ayı enflasyon beklentilerine göre önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyon oranının yüzde 36,17’ye gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise mayıs itibarıyla yüzde 31,17 seviyesinde bulunuyor.