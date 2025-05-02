Borsa İstanbul’da Dolar Yükseliyor

HİSSE SENETLERİ VE PİYASA DURUMU

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,81 değer kaybediyor. Dolar/TL yüzde 0,34, avro/TL ise yüzde 0,36 artış gösteriyor. Altının gram fiyatı ise haftalık olarak yüzde 0,37 azalış kaydediyor. BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı yüzde 2,81 düşüşle 9.167,58 puandan tamamlıyor.

ALTIN FİYATLARI VE DOLAR KURLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya geriliyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 27 bin 320 liraya iniyor. Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya düşüyor. Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 38,5550 liraya, avro ise yüzde 0,36 artarak 43,8730 liraya yükseliyor.

FON PERFORMANSLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybediyor. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en fazla kazandıranlar yüzde 0,88 ile “para piyasası” fonları oluyor.