Borsa İstanbul’da Düşüş Devam Ediyor

BIST 100 ENDİKSI DEĞER KAYBETTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybı ile 9.019,57 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 150,99 puan düştü. Toplam işlem hacmi ise 86,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,77 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran finansal kiralama faktoring yüzde 2,47 artış gösterdi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK SEYİR

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine dair gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden gelen sinyallerle karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme kaydetti. Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon rakamları ve yurt dışında ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasalarda dikkat çekici olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyeleri destek konumundayken, 9.200 ve 9.300 puan ise direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,10 artmasını tahmin ediyor. Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması olan yüzde 2,10’a göre, bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17’ye düşeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 düzeyinde.