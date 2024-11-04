Borsa İstanbul’da Hacim Bazlı İşlem Yaptı!

BIST100 ENDİKSİNDE DÜŞÜŞ

BIST100 endeksi, günü yüzde 2,49’luk bir kayıpla 8.863,88 puandan kapatıyor. Bugün gerçekleşen işlem hacmi ise 67.7 milyar TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için önemli bir gün olan bu süreçte, piyasalardaki dalgalanmalar dikkat çekiyor.

BANK OF AMERICA’NIN İŞLEMLERİ

Bugün Bank of America’nın Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlem hacmi bazlı alım ve satımlar dikkat çekiyor. Bank of America’nın en fazla alım yaptığı 5 hisse ile en çok satış yaptığı 5 hisse listesi yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Bu işlemler, piyasa üzerindeki etkileri bakımından da önemli bir gösterge sunuyor.