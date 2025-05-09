Borsa İstanbul’da Hisse Artışları Gözlemlendi

HAFTALIK BORSADAKİ DEĞİŞİM

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri bu hafta ortalama olarak yüzde 2,43 değer kazanıyor. Dolar/TL ise yüzde 0,49 artarken, altının gram fiyatı yüzde 2,72 yükseliyor. Avro/TL’de ise yüzde 0,38 azalma görüldü. BIST 100 endeksi, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamlayarak en düşük 9.032,54 puan ve en yüksek 9.421,36 puan seviyelerine ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 artarak 4 bin 150 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükseliş göstererek 28 bin 55 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 6 bin 770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,67 artışla 6 bin 951 liraya ulaştı.

DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 artarak 38,7450 liraya çıkarken, avro yüzde 0,38 azalarak 43,7070 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,66, emeklilik fonları ise yüzde 1,82 değer kazandı. Kategorilere göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazanç sağlayanlar yüzde 2,64 ile “hisse senedi” fonları olarak öne çıkıyor.