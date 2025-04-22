Borsa İstanbul’da İşlemler Cuma Gerçekleşecek

BORSADA TAKAŞ İŞLEMLERİ DEĞİŞİYOR

Borsa İstanbul’daki bugünkü işlemlerin takası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle cuma günü gerçekleşecek. Resmi tatil sebebiyle, Borsa İstanbul’da takas işlemlerinin tarihleri değişiyor.

Pay Piyasasında 21 Nisan Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan Perşembe, 22 Nisan Salı tarihli işlemlerin takası ise 25 Nisan Cuma tarihinde yapılacak. Ayrıca, 23 Nisan’da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.