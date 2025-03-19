Borsa İstanbul’da İşlemler Geçici Durduruldu

BİST 100 ENDESKİNDEKİ DÜŞÜŞLER İŞLEMLERE ETKİ ETTİ

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi geçmesiyle ikinci kez devre kesme uygulamasına gitti. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekerken, işlemler geçici olarak durduruldu. Açıklamada, “Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

İŞLEMLERİN DEVAM EDECEĞİ ZAMAN

Borsa’da işlemlerin yeniden başlama saati olarak 14.38 belirtildi. Bu süreçte yatırımcılar, piyasalardaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Devre kesme uygulaması, borsa piyasalarında dalgalanmalara karşı alınan bir önlem olarak görülüyor.