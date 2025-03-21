Borsa İstanbul’da Kritik Gelişmeler Yaşanıyor

BİST 100 ENDKSEİNDEKİ KRİTİK DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Güne yüzde 0,53’lük bir düşüşle 9.758,53 puandan başlangıç yapan BIST 100 endeksi, saat 10:12’de kaybın yüzde 5’i aşması sonucu devre kesici uygulaması devreye girdi. Analistler, teknik açıdan 9.600 puanın destek seviyesi olduğunu vurguluyor.

AÇIKLAMALAR VE ALINAN TEDBİRLER

Borsa İstanbul yönetimi, kritik durumu yaptığı yazılı açıklamayıyla açıkladı. Açıklamada, “Saat 10:12:25 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 3 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün takvim dışı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınacak tedbirler ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Gecelik Borç Verme Faizi, %44’ten %46 seviyesine yükseltilirken, Politika Faizi ise %42,50 olarak sabit kaldı. Analistler, gecelik borç verme faizinin artırılmasının bankaların daha yüksek maliyetlerle borçlanmasına neden olabileceğini, böylece Türk lirasındaki kontrolün daha sıkı hale getirileceğini iletiyor.