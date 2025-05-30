Borsa İstanbul’da VİOP değişiklikleri duyuruldu

Borsa İstanbul, vadeli işlem ve opsiyon piyasası ile ilgili yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklama, pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülüklerinin yeniden yapılandırıldığını ortaya koyuyor.

GÜNCELLEMELER VE UYGULAMALAR

Borsa payı indirimi, piyasa yapıcılık programında yapılan değişiklikler çerçevesinde, “günlük olarak piyasada bulunma oranının A Grubu sözleşmeler için yüzde 35 ve üzerinde, B Grubu sözleşmeler için yüzde 10 ve üzerinde olması halinde” uygulanacak. Bunun yanı sıra, piyasa yapıcılık yetkisinin iptal edilmesi durumunda borsa payı indirimi ve gelir paylaşım tutarlarının geriye dönük olarak tahsil edilmesi uygulamasının sonlandırılacağı belirtildi.

DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇERLİLİĞİ

Bahsi geçen değişikliklerin 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Bu kapsamda, borsa İstanbul’un piyasa yapıcılık programındaki değişikliklerin piyasa koşullarına daha iyi uyum sağlaması hedefleniyor.