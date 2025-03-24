Borsa İstanbul’da Yeni Düzenlemeler Ve Önlemler

BORSADA SERT SATIŞLAR YAŞANDI

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta ciddi satışlarla karşılaştı. Perşembe ve cuma günleri gerçekleşen ardışık düşüşler sonucunda yatırımcılar, hisse kayıplarıyla karşılaştı. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 7,81’lik bir değer kaybıyla haftayı 9.044,64 puanda kapattı.

PİYASALARDA ÖNLEMLER DEVREYE GİRDİ

Para piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından çeşitli tedbirler uygulamaya alındı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar Borsa İstanbul’da açığa satış işlemlerini yasakladı ve halka açık şirketlerin pay geri alımlarını kolaylaştırdı. Ayrıca, kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnetildi. Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1’den 3:1’e indirdi. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise bugünden itibaren 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltildi.

DÜZENLEMELERİN ETKİLERİ

Analistler, yapılan bu düzenlemenin özellikle algoritmik işlemler üzerinde önemli etkileri olabileceğini vurguladı. Alım-satım bandının daralabileceği konusunda dikkat çekiyorlar.