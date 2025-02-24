Borsa İstanbul’dan Açığa Satışa Yeni Düzenleme

YENİ DÜZENLEME DUYURULDU

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylar için yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Açığa satış işlemlerinde geçerli olacak yukarı adım kuralının (up-tick rule) hayata geçirileceği açıklandı. Bu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 5 Aralık 2024’te aldığı kararla birlikte, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış yapılması mümkün hale geliyor. “Söz konusu paylarda 24 Şubat 2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.” denildi.

AÇIKTA SATIŞ PROSEDÜRÜ BELİRLENDİ

Açığa satış işlemi yapılacak paylarla ilgili olarak, açığa satışın, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabileceği bilgisi verildi. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması durumunda açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilecek. Gün içinde sahip olunmadan gerçekleştirilen ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışların açığa satış işlemleri arasında yeralması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu tür satışlara ilişkin emirlerin açığa satış seçeneği işaretlenerek iletilmesine dikkat edilmesi önemli.