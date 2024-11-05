“Borsa İstanbul’dan İlk Açıklama: Tüpraş Hisselerinde Sert Düşüş” Yeni Başlık: “Tüpraş Hisselerinde Patlama Sonrası Düşüş”

PATLAMA OLAYI VE İLK GÖRÜNTÜLER

İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten yükselen dumanlar dikkat çekti. Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri, ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL’ye kadar geriledi.

BORSADA GEÇİCİ DONDURMA KARARI

Borsa İstanbul, Tüpraş’ın işlem sırasını geçici olarak kapattı. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda, “Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP’ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır.” şeklinde ifadeler yer aldı. Bu adım, Tüpraş’ın İzmit’teki tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangın iddiaları sonrası alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit’teki Tüpraş tesislerinde planlı bir tatbikat esnasında meydana gelen yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tüpraş’ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında. Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı ya da can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok.” açıklamasında bulundu.

BORSADA İŞLEMLER TEKRAR BAŞLADI

Borsa İstanbul, Tüpraş’ın borsada işlemlerinin saat 15.25 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı. Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda, “TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlaması sebebiyle saat 15.25’te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır.” denildi. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı da yapılabileceği belirtildi.