Borsa İstanbul, Enflasyon Verileriyle Yükselişte

Borsa İstanbul, Şubat ayı enflasyon verilerinin düşük gelmesiyle büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Hisse senetleri önemli oranda artış gösterdi. Özellikle bankacılık endeksinin liderliğiyle birlikte 10 bin puan aşılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Bu verilere göre, Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05, aylık enflasyon ise yüzde 2,27 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon böylelikle Aralık 2021’den bu yana ilk kez yüzde 40 seviyesinin altına inmiş oldu. Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri sonrası Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bir yükseliş sürecine girdi.

BIST 100’DE YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puandan işlem görmeye başladı. Saat 13:59 itibarıyla günlük yüzde 3,78’lik bir artışla BIST 100 endeksi 10.007 puanı gördü. Enflasyonun beklenenden düşük gelmesi, 6 Mart Perşembe günü yapılacak olan faiz toplantısında bir indirim olasılığını kuvvetlendirdi. Bu durum, bankacılık endeksinde belirgin bir yükselişe neden oldu ve bankacılık endeksindeki artış yüzde 7’yi aştı.

FENERBAHÇE HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Süper Lig’de Galatasaray’ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından, Fenerbahçe Antalyaspor’u mağlup ederek lider Cimbom’la puan farkını 4’e indirmiş oldu. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe’nin borsa hissesi yüzde 9,95 artışla 52,80 TL’ye yükseldi. Diğer yandan Galatasaray’ın hissesi ise yüzde 2,16 düşüş göstererek 1,81 TL seviyesine geriledi.