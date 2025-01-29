Borsa İstanbul Güne Alışlarla Başladı

BIST100 HİSSE SENEDİ ENDİKSİNDEKİ DEĞİŞİMLER

BIST100 endeksi güne (%0,18) artışla 10.140,22 puandan giriş yaptı. Dünün işlem gününde ise 33,72 puan artışla 10031 puan seviyesinden başladı. Gün sonunda endeks, %1,24 değer kazanımı ile 10121 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

PİYASA HAREKETLİLİĞİ VE İŞLEM HACMİ

Endeks, gün içerisinde 9977-10139 aralığında hareket gösterdi. Borsa İstanbul, 109,7 milyar TL işlem hacmi ile günü tamamladı. 64 şirket günü olumlu bir şekilde sonlandırırken, 33 şirket negatif kapanış gerçekleştirdi.

Gün içinde en çok artan sektör endeksi “İletişim, Ticaret ve Teknoloji” olurken, en fazla düşüş kaydeden sektör endeksi “Kobi-Sanayi, Orman Kağıt-Basım ve Taş-Toprak” oldu. Endeksi puan bazında en fazla olumlu etkileyen hisseler; Bim Mağazaları, Aselsan ve Türk Havayolları oldu. Negatif etki ise Enka İnşaat, Oyak Çimento ve Koç Holding hisselerinden geldi. Önceki iki işlem günündeki zayıf seyirden sonra günü yükselişle tamamlayan endeks, 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyrini sürdürüyor.