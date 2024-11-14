Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

BIST100 endeksi, güne %0,58 oranında 53,98 puan artışla 9.354,28 puandan başladı. Önceki işlem günü ise 30,84 puan düşüşle 9.196 seviyesinde işlem gördü. Gün sonunda %0,80 değer kazanarak 9.300 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Güne düşük bir başlangıç yapan endeks, seansın ikinci yarısında yaşanan tepki alımları ile yükseliş gösterdi. Gün içinde endeksin 9.128-9.415 bandında hareket ettiği gözlemlendi.

İŞLEM HACMİ VE ŞİRKETLERİN PERFORMANSI

Borsa İstanbul, 109,15 milyar TL’lik işlem hacmi ile günü tamamladı. 51 şirket günü pozitif olarak kapatırken, 46 şirket negatif kapanış yaptı. En çok artış gösteren sektör endeksi “Bankacılık, Mali ve Holding-Yatırım” olurken, en fazla düşüş yaşayan sektör endeksi “Finansal Kiralama-Faktoring, Orman-Kağıt-Basım ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı” oldu.

ANALİZLER VE DÖNÜŞÜMLER

Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki Koç Holding, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası hisselerinden gelirken, en yüksek negatif etki Türk Havayolları, Turkcell ve Pegasus hisseleri tarafından sağlandı. Analistler, tepki alımlarının gün içerisinde devam etmesi durumunda 9.420 seviyesinin ilk ara direnç olacağını vurguluyor. Bu seviyenin aşılması halinde 9.500 ile 9.650 seviyelerinin kısa vadeli üst dirençler olarak öne çıkabileceği belirtildi. Uzmanlar ayrıca, endekste olası geri çekilmelerde 9.250 seviyesinde tutunamaması durumunda ilk etapta 9.165 seviyesine kadar satış baskısının sürebileceğini ifade ediyor.