Borsa İstanbul Haberlerine Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son zamanlarda meydana gelen olağanüstü fiyat hareketlerine dair gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçti. Başsavcılık, bu süreçte olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açan maksatlı ve yanıltıcı haberleri üretenler ile bu haberleri yayan bireyler hakkında resen bir soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve raporlama işlemleri ile devam edeceği bilgisi verildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; “Ülkemizin finansal sisteminin yapı taşları arasında yer alan ve ticari operasyonlara katkıda bulunarak, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma amacı güden BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK’nın 160. Maddesi çerçevesinde resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.” denildi.

SON DURUM NE?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 2.09’luk bir düşüş ile 9.602 puana gerilemesi sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan açıklama geldi. Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm işlemlerin inceleme altında olduğu belirtildi. SPK, piyasanın güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını olumsuz etkileyebilecek eylem ve işlemlerin tespit edilmesi halinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde, sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, “Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem ve incelemeler derhal başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.