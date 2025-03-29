Borsa İstanbul Haftalık Kazançları Öne Çıkıyor

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 6,80 değer kazanıyor. Dolar/TL ise yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,53 azalış gösterirken, altının gram fiyatı yüzde 2,15 artış kaydediliyor. BIST 100 endeksi, haftayı önceki haftanın kapanışının yüzde 6,80 üstünde 9.659,48 puandan kapatırken, en düşük 8.872,75 puanı ve en yüksek 9.830,83 puanı gördü.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,15 artarak 3 bin 750 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 25 bin 375 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 6 bin 152 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,10 artışla 6 bin 281 liraya ulaştı.

DÖVİZ KURLARINDA DEĞİŞİM

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 azalarak 38,0100 liraya, avro ise yüzde 0,53 azalarak 41,1260 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları ise yüzde 0,92 değer kaybetti. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile “para piyasası” fonları oldu.