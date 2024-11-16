“Borsa İstanbul Haftanın Yatırım Lideri”

Borsa İstanbul Yatırımcılarını Kazandırıyor

Bu hafta yatırım araçlarının performansında Borsa İstanbul, diğer yatırım araçlarını geride bırakarak yatırımcılarına kazanç sağladı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,23 artışla 9.389,62 puandan kapatarak en fazla kazandıran yatırım aracı konumuna geldi. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,23 yükseldi. Bu süreçte endeksin gördüğü en düşük seviye 9.128,63, en yüksek seviye ise 9.501,13 oldu.

Altının Değeri Düşüyor

Altın fiyatları ise Kapalıçarşı’da haftayı kötü bir performansla kapattı. 24 ayar külçe altın, yüzde 4,40 düşüşle gram başına 2.844 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altını, yüzde 4,35 gerileyerek 19.305 liraya, çeyrek altın ise yüzde 4,39 azalarak 4.764 liraya düştü.

Döviz Kurları Dalgalı Seyrediyor

Döviz kurlarındaki hareketlilik de dikkat çekti. ABD doları, yüzde 0,14 artışla 34,4170 liraya yükselirken, euro yüzde 1,71 düşüşle 36,3250 liraya geriledi. Yatırım fonları ise genel olarak yüzde 1,56 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 2,29 arttı. Kategoriler arasında hisse senedi fonları, yüzde 4,77 ile yatırımcısına en çok kazandıran fon oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)