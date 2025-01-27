Borsa İstanbul İlk Yarıda Değer Kaybetti

BİST 100 ENDEKSİNDEKİ DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,71 değer kaybederek 10.032,63 puana geriliyor. Saat 13.00 itibarıyla, bir önceki kapanışa göre 72,22 puan azalarak 10.032,63 seviyesine iniyor. Bu dönemde toplam işlem hacmi 44,6 milyar TL olarak kaydediliyor. Sektör bazında, bankacılık endeksi %0,14, holding endeksi ise %1,27 oranında düşüş gösteriyor. Sektörler arasında ise en fazla kaydırtan %0,45 artışla spor olurken, en çok kaybettiren sektör %1,80’lik düşüşle madencilik oluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA OLUMSUZ GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek’in piyasaya sürdüğü yeni yapay zeka modelinin, büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına yol açabileceği öngörüsüyle olumsuz bir hava hakim. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini aktarıyor.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyeleri destek noktaları olarak kaydedilirken, 10.100 ve 10.150 seviyeleri direnç noktaları olarak takip ediliyor.