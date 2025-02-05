Borsa İstanbul İlk Yarıda Geriledi

BİST 100 ENDİKSİ DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.769,2 puana geriliyor. İlk yarıda düşüş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,91 puan ve yüzde 0,39 azalışla 9.769,2 puana iniyor. Toplam işlem hacmi ise 34,3 milyar lira olarak kaydediliyor.

SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybediyor. Sektör endeksleri arasında yalnızca ticaret, yüzde 0,72 artışla kazanç sağlarken, en çok kaybeden ise yüzde 2,25 ile finansal kiralama faktoring oluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA HARAKETLİ GÜN

ABD’nin gümrük vergilerine ilişkin gelişmeler, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda, bugün yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin kalacağını, yurt dışında ise ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesiyle birlikte dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.