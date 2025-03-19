Borsa İstanbul Sert Düşüşle Açıldı

BİST 100 ENDESKİ GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

BİST 100 endeksi, 19 Mart 2025 tarihinde 10.060 puandan açıldı. Ancak yaşanan hızlı düşüş sonrası devre kesici mekanizması devreye girdi ve işlemler durduruldu. Borsa yatırımcıları ile ekonomi gündemini takip edenler, merakla Borsa İstanbul’un resmi web sitesini kontrol etmeye başladı. “Borsa düştü mü? Borsa neden düştü?” soruları gündemde.

SERT DÜŞÜŞ VE DEVRE KESİCİ UYGULANDI

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87’lik bir kayıpla 10.060,48 puana gerileyerek işlem görmeye başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi ise yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektörlerde düşüşler yaşanırken, iletişim sektörü yüzde 7,56 ile en fazla kaybı yaşayan sektör oldu. Borsa İstanbul’un resmi sitesine şu anda ulaşmak zor. Kullanıcılar, platforma erişimde zorluk yaşıyor ve henüz duruma dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, altın fiyatları tarihi zirvelerine bir yenisini daha ekledi. Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybı yaşarken, tüm sektör endeksleri geriledi. En büyük kaybı ise yüzde 7,56 ile iletişim sektörü yaşadı. İşlemler başladıktan kısa bir süre sonra kayıplar yüzde 5’i geçince devre kesici uygulandı. Saat 14.08 itibarıyla ikinci kez devre kesme işlemi gerçekleştirildi. Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, “Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14:28:10’da tek fiyat emir toplama, 14:33:10’da eşleştirme yapılacak ve 14:38:10’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.” denildi.