Borsa İstanbul Takas Tarihleri Değişti

BORSADA TAKAS TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Borsa İstanbul’da işlemlerin takası, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle 10 Haziran’da yapılacak. Resmi tatil sebebiyle borsa takas işlemlerinin tarihlerinde değişiklikler yaşanıyor. Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü gerçekleşecek. Ayrıca, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemler için takas 11 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Aynı zamanda, 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul’da yarım gün seans uygulanacak. Diğer yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası tarafında (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarla ilgili olarak 5 Haziran’da fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilecek. Ayrıca 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.