Borsa İstanbul Tarihi Rekor Kırdı

YATIRIMCI TEMPOSU ARTTI

Borsa İstanbul, yatırımcıların yoğun ilgisini üzerine çekmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar yükselen borsa, bugün yüzde 1.5 oranında primle 11 bin 301 puana çıkarak tarihî bir zirveye ulaşmayı başardı. Bu durum, 13 aylık bir süreçten sonra kaydedilen bir rekor şeklinde değerlendiriliyor. Yükselişte bankacılık endeksinin liderliği dikkate değer.

DURGUNLUKTAN ÇIKIŞ BAŞLADI

Borsa İstanbul, 13 ay süren durgunluktan nihayet kurtulmuş görünüyor. Uzun bir süre boyunca borsa yatırımcıları gerektiği gibi kazanç elde edememişti. Yüksek mevduat faizleri borsa yatırımlarının önünde bir engel oluşturuyordu. Ancak Merkez Bankası’nın faizlerde kademeli bir düşüş planladığına dair beklentiler, Türk Lirası mevduatına olan ilgiyi azaltarak paranın alternatif yatırım araçlarına yönelmesine zemin hazırlıyor. Uzun süre harekete geçmeyen borsa yatırımcıları, İstanbul Borsası’nda pozisyon almaya başlayarak yükselişi destekliyor.

Borsa İstanbul, 5 Kasım 2025 tarihinde geçen yılın en düşük seviyesi olan 8566 puanı görerek bu seviyenin üzerine çıkmayı başarmıştı ve ardından hafif primlerle devam etti.

YATIRIM FONLARINA İLGİ ARTMAKTA

Yatırım fonlarına olan ilgi de günden güne artış gösteriyor. Profesyonel yatırım uzmanlarının oluşturduğu bu fonlar, kazanç sağlama konusunda başarılı sonuçlar elde ediyor. Bu nedenle pek çok yatırımcı, hisse yatırımı yerine fon yatırımı yapmayı tercih ediyor.