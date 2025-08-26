Borsa İstanbul Tarihi Rekor Kırıyor

BORSADA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul, rekorlar kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, tarihi zirvesini 11 bin 539 puana çıkarttı. Günün ilk yarısında yükseliş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11 bin 497,01 puana ulaşmış durumda. Gün içerisinde akşam seansına doğru, saat 16.08’de ise 11 bin 515 puanda seyrediyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybediyor. Bu durum, bankacılık sektörünün performansının, borsa genelindeki yükselişle birlikte dikkat çekici bir hale geldiğini gösteriyor.