Borsa İstanbul VİOP’ta Düşüş Yaşandı

PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞLER

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1 düşüşle 10.135,00 puandan başlıyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 azalarak 10.233,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında da düşüşünü sürdüren kontrat, 10.210,00 puana geriledi. Bugün ise açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 10.135,00 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD’nin ticaret partnerlerine uyguladığı tarifelere yönelik haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının yakından takip edileceğini dile getiriyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğu belirtiliyor. Bu seviyeler, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken önemli noktalar olarak öne çıkıyor.