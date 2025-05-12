Borsa İSTANBUL VİOP’ta Yükseliş Var

BIST 30 ENDESK KONTRATI YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı olan haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 2 artışla 10.966,00 puandan işlem görmeye başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir sergileyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,3 artışla 10.753,00 puandan tamamlarken, akşam seansta da yükselerek 10.787,00 puana ulaştı. Bugün açılış seansında ise önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 2 artışla 10.966,00 seviyesinde işlem görmekte.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izliyor. Analistler, yurt içinde perakende satışlar ile yurt dışında ABD’de federal bütçe dengesinin takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkarken, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğu belirtiliyor.