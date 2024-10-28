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Borsa İstatistikleri Pozitif Yükseliş Gözlemledi

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BIST100’DE GÜN KAPANIŞI

BIST100 endeksi, günü %0,42’lik bir artışla 37,32 puanlık yükselişle 8.945,80 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 24,56 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe %0,31 oranında 27,56 puan artışla 8.908,47 puan seviyesinden giriş yapıyor.

HAFTANIN İLK GÜNÜNDEKİ SEYİR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yarım gün açık kalan endeks, genel olarak yatay pozitif bir seyir izliyor. BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 8.954,21 puana ulaşırken, en düşük 8.915,61 puanı görüyor.

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