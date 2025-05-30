Borsa Karışık Seyirle Kapatıldı

NEW YORK BORSASINDA KARISIK SEYİR

New York borsası, haftanın son işlem gününü karmaşık bir görünümle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 42.270,07 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 5.911,69 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 azalarak 19.113,77 puana düştü. Dow Jones endeksinin aylık kazancı ise yüzde 3,9 olarak hesaplandı. Mayıs ayında S&P 500 yüzde 6,2 ve Nasdaq yüzde 9,6 yükselirken, her iki endeks de Kasım 2023’ten bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

YATIRIMCILAR GÜMRÜK TARİFELERİNE DİKKAT EDİYOR

ABD’de yatırımcılar, makroekonomik verilerle birlikte gümrük tarifelerine dair gelişmeleri takip ediyor. Başkan Donald Trump yönetiminin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin tarifeleri engelleme kararına yaptığı başvuru sonrası, dün temyiz mahkemesi bu kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti. Trump, konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin gümrük vergileri konusunda inanılmaz bir şekilde ülkemiz aleyhine karar verdiğini” belirtti ve kararın siyasi olduğunu savundu.

Dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin biraz tıkandığını ve iki ülke liderlerinin doğrudan görüşmesi gerektiğini ifade etti. Trump, ayrıca, “Bugün Çin ile yaptığım anlaşma sayesinde ülkeme geri döndüm ve herkes mutluydu. Bu iyi haber. Kötü haber ise Çin’in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması.” dedi. Oval Ofis’te yaptığı konuşmada, anlaşmanın büyük bölümünün ihlal edildiğini belirtilerek, “Eminim ki Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğim ve umarım bunu çözeceğiz.” ifadesinde bulundu.

ANALİSTLER BELİRSİZLİK UYARIYOR

Analistler, tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki belirsizlik unsurlarını sürdürdüğünü belirtiyor. ABD yönetiminin değişen tarife politikaları ve devam eden yasal süreçlerin bu belirsizliği derinleştirebileceği kaydediliyor. Ayrıca, ABD ile diğer ülkeler arasında tatmin edici resmi anlaşmaların sağlanmadığına dikkat çekilirken, Trump’ın Çin’i ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması piyasalarda ticaret savaşı endişelerini artırıyor. Ülke basınında, Çin’in anlaşmayı ihlal etme suçlamasının arkasında “kritik madenlerin ihracatında taviz vermemesi” olduğu öne sürülüyor.

MAKROEKONOMİK VERİLERDEKİ GELİŞMELER

Makroekonomik verilerde, ABD’de kişisel tüketim harcamaları nisanda yüzde 0,2 ile piyasa beklentileri dahilinde artış gösterdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,5 ile beklentilere paralel bir artış kaydetti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, nisanda yıllık bazda Mart 2021’den bu yana en düşük artışını gösterdi.

ABD’de mal ticareti açığı ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 46 azalarak 87,6 milyar dolara düştü ve bu gerçekleşme beklentilerin oldukça altında kaldı. Trump’ın gümrük vergisi tehditleri, şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine yol açmış, tarifelerden kaçınmak amacıyla yapılan erken ithalat, Mart ayında ABD’de rekor seviyede mal ticareti açığına sebep olmuştu. Ayrıca, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, mayıs ayında yukarı yönlü revizyonla 52,2 değerine ulaştı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 6,5’ten yüzde 6,6’ya çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye geriledi.